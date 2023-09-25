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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, TDT Tarım Bakanları toplantısına katılacak

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Tarım Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Bakü’ye gidiyor.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, TDT Tarım Bakanları toplantısına katılacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Tarım Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Bakü’ye gidiyor.


Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de düzenlenecek olan TDT 2. Tarım Bakanları, 3. Tarım İşbirliği Çalışma grubu toplantısı ve 2. Türk Agro Business Formuna katılacak Çavuş, resmi temaslarda da bulunacak.
 
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