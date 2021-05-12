Stelios Hayırseverlik Vakfı’ndan Kıbrıslı Türklere 12 bin 500 Euro Yardım

Stelios Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philantropic Foundation) Kıbrıs Türk Toplumuna 12 bin beş yüz euroluk yardım yapma kararı aldı.
Stelios Hayırseverlik Vakfı (www.stelios.org) son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID19 salgınında özveri ile çalışan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi çalışanlarına ve pandeminin ön saflarında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür amaçlı Lefkoşa’daki Belça Süpermarket ile işbirliği yaptı.
Bu yardım kapsamında, sağlık çalışanlarının ismine özel olarak toplam 300 adet kartın her birine 420 TL değerinde market alışveriş kredisi yüklendi. Bu miktarın 400 TL’si Stelios Hayırsever Vakfı tarafından, 20 TL’si ise Belça Süpermarket tarafından karşılandı. Kartlar 2021 yılının sonuna kadar herhangi bir Belça Supermarket şubesinde kullanılabilecek. Acil Durum Hastanesi çalışanlarının kartları bağlı oldukları Akçın Temizlik Şirketi yetkilisine teslim edildi. Toplam bağış miktarı 126 bin Türk Lirası değerinde, yaklaşık 12 bin 500 Euro’dur.
Sir Stelios Haji-İoannou’nun başkanlık ettiği Stelios Hayırseverlik Vakfı, Kıbrıs’ta iki toplum arasında sosyal ve ekonomik bağları güçlendirmek, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar arasında işbirliğini teşvik ederek kalıcı barışın oluşmasına destek olmak amacıyla oluşturduğu “İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri” yarışmasına bugüne kadar toplam 3 milyon 750 bin euroluk teşvik sağladı. Lha
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