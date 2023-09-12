Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş sinyali

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Zyazikov, Kuzey Kıbrıs’ta tahminlere göre nüfusu 50.000’i aşan Ruslara yönelik konsolosluk yardımı sorununun çözülmesinin çoktan geciktiğini söyledi; ayrıca Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş mesajı da verdi

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Murat Zyazikov, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmetleri sağlamaya başlama kararının “çok gecikmiş” olduğunu söyledi.

Murat Zyazikov, Kuzey Kıbrıs’ta konsolosluk açılması yönünde çalışmalar ile ilgili Kıbrıs Haber Ajansı’na röportaj verdi.

Murat Zyazikov, Kuzey Kıbrıs’ta tahminlere göre nüfusu 50.000’i aşan Ruslara yönelik konsolosluk yardımı sorununun çözülmesinin çoktan geciktiğini ifade etti.

Konsolosluk açılmasının ana amacının, Rus vatandaşlarına etkili konsolosluk koruması ve yardıma uygun erişimin sağlanması olduğunu belirten Murat Zyazikov, “Bu çalışma ülkemizin milli çıkarlarına uygun şekilde devam edecek” diye konuştu.

Lefkoşa’nın tüm aşamalarda bilgilendirilip bilgilendirilmediği sorusuna Büyükelçi Zyazikov, konsolosluk konularının Rusya ile Kıbrıs arasındaki siyasi diyalogda merkezi bir konumda yer aldığını söyledi. “Kıbrıs’ın kuzey bölgesinin özelliklerini dikkate aldığımızda, şüphesiz Kıbrıslı mevkidaşlarımızla yakın temas halindeyiz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAN KUZEY KIBRIS’A DOĞRUDAN UÇUŞ…

Rusya ile kuzey arasındaki doğrudan uçuşlar hakkındaki soru üzerine Büyükelçi Murat Zyazikov, “insani açıdan bakıldığında, adada ikamet eden Kıbrıslı Rus – Kıbrıslı karışık ailelerin haklarının, kendileriyle kesintisiz iletişim lehine güvence altına alınmasının daha adil olacağını” söyledi. Rusya’daki akrabalarımız ve dostlarımız ve açık konuşmak gerekirse ek masraflara da maruz kalmadık” dedi.

Konaklama sektörü paydaşları, Rusya ile Kıbrıs arasında doğrudan uçuş bağlantısının bulunmaması nedeniyle turizm pazarının büyük bir kayıp yaşadığını dile getiren Zyazikov, “Kıbrıslı dostlarımız Rus turistlerin kitlesel dönüşünü bekliyor ve bunun kesinlikle gerçekleşeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.



