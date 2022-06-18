Lefke Gazi Lisesi Kütüphanesi’ne kitap bağışı

KT Üniversiteli Kadınlar Derneği ve KT Kütüphaneciler Derneği, Lefke Gazi Lisesi'ne kitap bağışında bulundu.

Her iki kuruluşun yöneticileri İnan Barlas, Heybeti Balman ve Umure Örs, Lefke Gazi Lisesi Müdür Muavini ve Edebiyat Öğretmeni Oğuz Coşan’a yaklaşık 500 adet kitabı teslim etti.

KT Üniversiteli Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Dernek bünyesinde oluşturulan Kadın Eserleri Kütüphanesi dermesinde yer alan eserlerin ve Dernek üyeleri tarafında yapılan kitap desteklerinin daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşabilmesi için çeşitli kurumlara bağışlar yapmaya devam ediyor.

KT Kütüphaneciler Derneği, Okul Kütüphanelerinin bireyin gelişiminde ve eğitimde çok büyük önem taşıması bilinciyle, okul kütüphanelerinin gerek dermelerinin zenginleştirilmesi gerekse çağdaş kütüphanecilik normlarına göre hizmet verebilmesi için destek vermeye devam ediyor.

Dernek yetkilileri ve Okul Yöneticileri arasında yapılan kısa toplantıda, öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının geliştirilmesi için okuma saatleri ve verimli kütüphane ortamlarının oluşturulmasının önemi üzerinde duruldu.

Lefke Gazi Lisesi’nin Kütüphanesinin geliştirilmesi için KT Kütüphaneciler Derneği hizmet desteği, KT Üniversiteli Kadınlar Derneği de kitap desteği konularında işbirliklerinin devam edeceği belirtildi.