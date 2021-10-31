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İskele bölgesine bağlı yerleşim birimlerine yarın elektrik verilemeyecek

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İskele bölgesine bağlı yerleşim birimlerine yarın elektrik verilemeyecek
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele bölgesine bağlı yerleşim birimlerine 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy etkilenecek.

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