Haspolat eski sanayi bölgesine yarın iki saat süreyle elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Haspolat’ta iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.



KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, saat 09.00'dan yaklaşık 11.00'e kadar Haspolat eski sanayi bölgesine elektrik verilemeyecek.

