Haspolat eski sanayi bölgesine yarın iki saat süreyle elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Haspolat’ta iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, saat 09.00'dan yaklaşık 11.00'e kadar Haspolat eski sanayi bölgesine elektrik verilemeyecek.
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