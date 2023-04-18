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Girne'de yarın bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek

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Girne'de yarın bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek
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Proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere saat 09.00'dan 12.00'ye kadar elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 3 saatlik  kesintiden etkilenecek bölgenin Karaman-Beşparmak Caddesi ve civarı olduğu belirtildi.
 
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