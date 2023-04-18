Girne'de yarın bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Proje çalışması nedeniyle yarın Girne’de bazı bölgelere saat 09.00'dan 12.00'ye kadar elektrik verilemeyeceği bildirildi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 3 saatlik kesintiden etkilenecek bölgenin Karaman-Beşparmak Caddesi ve civarı olduğu belirtildi.

