Cumhurbaşkanı Tatar Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası’na katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Ali Rıza Usluer’in vatansever, halkın içinde ve ülkesine bağlı biri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, İskele bölgesinin kalkınmasında büyük katkıları olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporun, gençlerin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi için önemli olduğunu ifade ederek ambargolara rağmen gençlerin, spor müsabakalarında gösterdiği başarının ve ülkemizi temsil etmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.

6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden canları da yâd eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her ne olursa olsun yapmakta olduğu çalışmalarda, onların adlarının yaşatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında yapılan bütün etkinliklerde KKTC’yi yaşatmanın ve tanıtmanın önemine değinip tüm gençleri başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından, eski Milletvekili merhum Ali Rıza Usluer’in anısına İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda düzenlenen 1. Ali Rıza Usluer Anı Şampiyonası'na katıldı.etkinlikte yaptığı konuşmada, Ali Rıza Usluer’in uzun yıllar KKTC Polis Teşkilatı’na ve milletvekili olarak ülkeye önemli hizmetler veren biri olduğunu belirtti.