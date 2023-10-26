Berova, Cevdet Yılmaz ile görüştü

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan görüşmeye Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da katıldı.

