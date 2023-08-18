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Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı

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Geçtiğimiz hafta, benzin fiyatlarında 3.5 ay sonra indirime giden hükümet, yaptığı indirimin acısını bu hafta misliyle çıkardı. Dün benzine 1.98 TL zam yapıldı. Euro dizel ve gazyağı fiyatları aynı kaldı. Benzinin litre fiyatı ilk kez 30 TL’yi aştı

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Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
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Hükümet, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı, benzinin litre fiyatı 30 TL’yi ilk kez aştı.
95 oktan ve 98 oktan benzine 1.98 TL zam yapılırken, euro dizel ve gazyağı fiyatları aynı kaldı.
Buna Göre:
29,23 TL olan 95 oktan 31.21 TL’ye,
29,79 TL olan 98 oktan benzin 31.77 TL’ye yükseldi.
Euro Diesel ve gazyağı fiyatları ise 29.65’te sabit kaldı.
Resmi Gazete’de yayımlanacak olan yeni akaryakıt fiyatları gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.
Geçen hafta akaryakıtta 95 Oktan benzin ile 98 oktan benzinde 58 kuruşluk indirime gidilirken, eurodizel ve gazyağına 71 kuruşluk zam gelmişti.
 
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