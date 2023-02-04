42 örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınması ve vatandaşlığının iptali için İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı

Bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin arasında bulunduğu 42 örgüt, İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaparak taleplerini açıkladı. Platform, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’i Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın vatandaşlığının iptali için girişim başlatmaya çağırdı.Örgütlerin talepleri arasında Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın görevden alınması ve istisnai vatandaşlığının iptal edilmesi; Milli Eğitim Yasası’na aykırı faaliyet gösteren yapılanmalara müdahale edilmesi; din derslerinin zorunlu değil seçmeli olması; insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dair derslerin müfredata dâhil edilmesi; topluma tek bir din ve inancın dayatılmaması; Din İşlerine ayrılan bütçenin büyük bir kısmının sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerdeki sorunların çözümünde kullanılması bulunuyor.42 örgüt tarafından temsilciler düzeyinde yapılan eylemde, “Kadınlar gericiliği geçit vermiyor” pankartı açıldı; “İcabet etmiyoruz”, “Din sömürüsü istemeyik”, “Ünsal evine, Kıbrıs neyine?”, “Ezdirmem sana kendimi”, Hükümetim diyorsan Ahmetleri değil, Helinleri koru” dövizleri taşındı.“Dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına dur demek” için yapılan eylemde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya konuştu.Derya, Ahmet Ünsal'ın Din İşleri Başkanlığı mevkiini kullanarak yürüttüğü bazı faaliyetler sonucunda toplumun ciddi bir reaksiyon gösterdiğini kaydederek, “Kadınları aşağılayan, kadınların insan haklarını yok sayan bu tutum yaklaşık üç haftadır toplumumuzun gündemindedir” dedi. Derya, yapılan eylemlere rağmen sessiz kaldığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.Yurttaşlık Yasası’nın "ciddi şekilde istismar edildiğini" de söyleyen Derya, “Yurttaşlık politikası ülkemizi yönetme hakkımızın gasp edilmesi şeklinde vuku buluyor. Bu konuda dayanışma içinde olan örgütler olarak Ahmet Ünsal'ın istisnai yurttaşlığının iptal edilmesi ve yurttaşlık politikasının istismarına son verilmesi talebiyle bugün buraya geldik” diye konuştu.Temsilciler düzeyinde yapılan eylemde, eyleme katılanlardan fazla polis bulunmasını da eleştiren Doğuş Derya, "Polis teşkilatının bu şekilde meşgul edilmesini doğru bulmuyoruz" dedi.Derya, İçişleri Bakanlığı'na girmelerine ilk izin verilmediğini ve biraz münakaşa ederek içeriye girdiklerini de belirterek, "Sivil, demokratik eylem hakkını kullanıyoruz. Barışçıl bir eylem yapıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde bunun olmamasını rica ediyoruz, bu şekilde olmasına neden olanları da kınıyoruz” dedi.Derya, önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’e Ahmet Ünsal’ın istisnai yurttaşlığının iptal edilmesi için dilekçe sunacaklarını söyledi.Derya’nın konuşmasının ardından 42 örgüt adına Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bürosu Başkanı Ülfet Kral ortak açıklamayı okudu.İçişleri Bakanlığı’nın ve Bakan Ziya Öztürkler'in yetkileri dâhilindeki adımları atmaya ve toplumun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara ortak olmamaya çağrıldığı açıklamada, toplum yapısına saldırı olarak niteledikleri sözlerinin üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile ilgili adım atılmamasına tepki gösterildi, hakkında soruşturma başlatıldığına dair “yalan haberler” ile toplumun yanıltıldığı savunuldu.Topluma gerici ve muhafazakâr politikaların dayatıldığının öne sürüldüğü açıklamada, bu politikalarla kadınlar, LGBTİ+’lar ve çocuklar üzerinde tahakküm kurulmasının amaçlandığı ifade edildi ve “Buna asla boyun eğmeyeceğimizi, bunu kabul etmeyeceğimizi ve mücadele ateşini asla söndürmeyeceğimizi bir kez daha yineleriz. Gerici örgütlenme ve yapılanmaların denetlenmemesi sonucunda failler, kadınlara ve LGBTİ+’lara şiddet, taciz, tecavüz, istismar ve hatta cinayet suçlarını meşru bir zeminden yola çıkarak savunmaya ve bu gibi eylemlerde bulunmaya fırsat bulacaktır” denildi.