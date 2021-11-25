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18 ülkeden 90 temsilci gençlik istihdamını masaya yatırdı

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Genç istihdamındaki sorunları ele almak üzere 18 ülkenin katılımı ile İstanbul’da toplanan ISYEC’te Kuzey Kıbrıs’ı YDÜ Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti

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18 ülkeden 90 temsilci gençlik istihdamını masaya yatırdı
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Genç istihdamında yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan Uluslararası Gençlik İstihdamında Zorluklar ve Fırsatlar Sempozyumu (International Symposium on Youth Employment Challenges-ISYEC) İstanbul’da düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve [email protected] ortaklığında 18 ülkenin katılımı ile düzenlenen uluslararası sempozyumda Kuzey Kıbrıs'ı Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Şefik Emre Coşkun temsil etti.
Avrupa Konseyi’nin desteği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen ISYEC’te 18 ülkeden eğitim, sivil toplum, özel sektör ve kamu alanlarından 90 kişi bir araya gelerek genç işsizlik sorunun çözümlerine dair fikir alışverişinde bulundu. Dört gün süren etkinlikte paneller, workshoplar, üniversite ziyaretleri ve tecrübe paylaşımların yapıldı. Politika yapıcıları, eğitim temsilcileri, kurumsal profesyoneller, genç çalışanlar, sosyal girişimciler ve pek çok uzmanı bir araya getirerek genç istihdamıyla ilgili çok çeşitli alanlarda iş birliği yaratmayı amaçlayan uluslararası etkinlik kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve NERITA Kıdemli Teknoloji Transfer Uzmanı Şefik Emre Coşkun “21’inci Yüzyıl Yetkinlikleri ve Genç İşsizliği” isimli bir workshop düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bünyesinde yapılan dersler ve etkinlikleri konu alan workshopta elde edilen sonuçlar ve bu alandaki yansımalar aktardı.
 
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