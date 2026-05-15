Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki akşam Kıbrıs sorunuyla ilgili Alpha TV’ye verdiği söyleşi ve önceki gün yaptığı yeni açıklamalar, dün Rum basınında geniş yer buldu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Bir Çözüm Planı Sunmak İstiyor” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarının, yılın ikinci yarısında yoğun bir hareketlilik yaşanacağına işaret ettiğini yazdı.

Hristodulidis açıklamasında BM'nin perde gerisinde yaptığı çalışmasından duyduğu iyimserliği de dile getirdi. Bu çalışmanın BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayındaki görüşmesinden sonra başladığını ve gelişme aşamasında olduğunu dile getiren gazete, Hristodulidis’in açıklamalarına dayanarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Cullear'ın haziran ayında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini iletti.

Guterres’in olumlu bir sonuç elde etmek ve görev süresi bitmeden önce bir çözüm planı sunmak istediğini öne süren gazete, Guterres’in, hakemlik yoluyla bir çözüm planı ortaya koyan eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın izinden gitmek istemediğinin açık olduğuna işaret etti.

Hristodulidis, sürecin BM Güvenlik Konseyi kararları bağlamında ve AB’nin katkısıyla gerçekleştirildiğini de söyledi.

Rum Denizcilik Odası'nın Limasol’daki Genel Kurulu öncesinde açıklama yapan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasına tam anlamıyla bağlı olduğunu ve görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Bir inisiyatifin gelişme halinde olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun olumlu sonuç elde etmeyi amaçlayan bir girişim olduğunu belirtti.

Sürecin sürekli görüşmeler yapılması düzeyinde kalamayacağını ve bir noktada bir sonuca varmaları gerekeceğini ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin bu çabasını desteklediklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu konusunda derin bir bilgisi olduğunu da dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin görev süresi tamamlanmadan sonuç üretilmesi çabasının devam ettiğini savundu.

Görev süresi boyunca Kıbrıs sorununu çok iyi bilen bir BM Genel Sekreteri açısından bir fırsat penceresi bulunduğunu ve Guterres’in görev süresinin aralık ayıda sona ereceğini anımsatan Hristodulidis, sonuç getirmeyi hedefleyen ve gelişme halindeki bu çabayı desteklediklerini yineledi.

Lefkoşa Rum kesimi açısından “B planı” bulunmadığını da dile getiren Hristodulidis, var olduğunu ileri sürdükleri işgalin sona ermesine ve vatanın yeniden birleşmesine ulaşmaktan başka bir alternatifleri olmadığını iddia etti.