Gönyeli'de teknik direktörlük görevine Emre Perçinci getirildi. Perçinci ile 1.5 sezonluk anlaşmaya varıldı.

Mehmet Bolkan ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına giren Sinem Baştaş başkanlığındaki Gönyeli yönetimi Perçinci ile anlaşmaya vardı.

Ligde 18 puanla 14.sırada bulunan Gönyeli, Pazar günü Çetinkaya'yı konuk edecek.

DÜN ANTRENMANA ÇIKTI

Gönyeli takımının yeni teknik direktörü Emre Perçinci ve ekibi, dün ilk antrenmanlarını gerçekleştirerek yeni görevlerine resmen başladı!

Emre Perçinci’nin yardımcı antrenörlüğünü Hasan Sarıoğlu, kaleci antrenörlüğünü ise Turgay Atiker yapıyor.