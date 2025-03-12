Les Ambassadeurs Hotel, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak bir kan bağışı etkinliği düzenledi. Otel personeli, Kızılay ekiplerinin koordinasyonunda gönüllü olarak kan bağışında bulunarak önemli bir toplumsal dayanışma örneği sergiledi.



Les Ambassadeurs Hotel yetkilileri, düzenlenen bağış kampanyasının kan ihtiyacına dikkat çekmek ve hayat kurtarmaya katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kızılay yetkilileri ise kan bağışının hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak, organizasyona katkı sunan LesAmbassadeurs Hotel yönetimine ve bağışta bulunan personele teşekkür etti.



Kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgi, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olurken, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiği mesajı verildi.