Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gary Wills saat 11.30 sıralarında, Esentepe’de bir golf sahasında, golf oynadığı sırada aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmazkeni Gary Wills’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.