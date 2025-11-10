Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda (GKK) görevlendirilmek üzere askeri memur, mukaveleli erbaş veya er, işçi ve sözleşmeli personel statülerinde personel istihdam edilecek.
GKK Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, 3 Kasım’da başlayan müracaatlar 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvurular, internet adresinden (mucahit.gov.ct.tr) doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgelerle Boğazköy’deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na şahsen yapılacak.