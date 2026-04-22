Girne Belediyesi ve Girne Genç Sanat Severler Derneği iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Çocuk Şenliği”, pazar günü gerçekleştirilecek.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Barış Parkı’nda saat 12.00 ile 20.00 arasında yapılacak şenlik kapsamında, etkinliklerin yanı sıra çeşitli ürünler de stantlarda yer alacak.

Gün boyunca sahnelenecek gösterilerde dans, müzik ve halk dansları performansları yer alacak.

Etkinlikte Dance Spot dans okulu bale gösterisi, Cadence Crew dans performansı, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Okulu’nun farklı yaş gruplarına yönelik gösterileri ile Rıdvan & Aral müzik dinletisi yer alacak. Ayrıca Kadriye Nine’den masallar, Göçtaş Halk Dansları gösterisi ve Samira Zumba Kids Joy gibi etkinlikler de programda yer alacak.

Şenliğe, Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve Mustafa Çağatay İlkokulu gibi birçok okulun yanı sıra Lefkoşa Jimnastik Kulübü de katılım gösterecek.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin "0533 862 09 28" numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.



