Süper Lig ekiplerinden China Bazaar Gençlik Gücü, yabancı uyruklu futbolcular için ara transfer döneminin son gününde kadrosuna takviye yaptı.

Gençlik Gücü, Antalyaspor’dan Nkurunziza Yannick’i renklerine bağladığını duyurdu.

Brundi vatandaşı olan 22 yaşındaki futbolcu ön libero ve orta sahada görev yapabiliyor.

Konu ile ilgili olarak kulüpten şu açıklama yapıldı:

Nkurunziza Yannick C.B Gençlik Gücü'nde!

Kulübümüz, Antalyaspor Kulübünden kiralık olarak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Nkurunziza Yannick ile resmi sözleşme imzaladı

Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.”