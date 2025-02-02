Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 17. Hafta maçında Yılmazköy SK, Hamitköy ŞHSK’yı konuk etti.

Mustafa Üçöz Stadında oynanan Yılmazköy SK – Hamitköy ŞHSK maçını Zekai Töre ve ekibi başarıyla yönetti. Maçın ilk devresinde daha etkili oynayan taraf Hamitköy oldu. konuk ekip ürettiği pozisyonlarda gol üretmezken, Yılmazköy de 1 pozisyonu değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre 2 ekip de hızlı girerken, 51’de kaptan Altan’ın harika ara pasını Uğur Uğur klas bir dokunuşla ağlara yolladı. 0 – 1 Erken toparlanan Yılmazköy’ün sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortada Taner topa müthiş vururken, golü attı. 1 – 1

Golden sonra yapılan değişikliklerle Yılmazköy oyunu rakip yarı alana yıkarken, dar bir kadroya sahip olan Hamitköy’de oyuna müdahale şansı da olunca ev sahibi ekip pozisyonlar bulmaya başladı.

Gerek Hamitköy savunması ve kaleci Raif’in başarılı kurtarışları gerekse de forvet elemanlarının etkisiz vuruşları golle sonuçlanmayınca maç 1 – 1 tamamlandı.

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

