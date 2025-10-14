Polis basın bültenine göre, 111 mlgr alkollü olan Erdal Nurçin (E-34) yönetimindeki SF 035 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru sol şeritte seyreden Reza Akhlaghı (E-27) yönetimindeki PY 340 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PY 340 plakalı araç yoldan çıkıp takla attı, SF 035 plakalı araç ise bir apartmana ait tabelaya ve çevre duvarına çarpıp durdu.

Kazada ağır yaralanan PY 340 plakalı araç sürücüsü Reza Akhlaghı ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hediyeh Shahrıarı (K-27) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kaza yapan SF 035 plakalı araç sürücüsü Erdal Nurçin tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.