Gazeteci - yazar Züleyha Karaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu.

Açıklamasına göre Karaman, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yer alan fuar kapsamında, Melekler Yayıncılık standında kitapseverlerle bir araya geldi. Fuarda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de standı ziyaret ederek, kitap imzalattı.

Kocaeli Kitap Fuarı, 12 Ekim’e kadar yazar ve okur buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam edecek.