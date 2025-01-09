Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim, Eğitim ve Siyasal Bilimler fakülteleri ile Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu (BRT) iş birliğinde; toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı konu alan anma ve belgesel gösterimi dün yapıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi'ndeki etkinliğe eski Maliye Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan, GAÜ Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar'ın yanında aileleri temsilen; Mehmet Küçük, Orhan Kürşad, Selen Süheyla Küçük, diğer aile bireyleri ve GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar onur konukları olarak katıldı.

Kıbrıs Türk toplumunun merhum liderleri, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ebediyete intikallerinin yaklaşan yıl dönümleri öncesinde düzenlenen etkinliğe, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, rektör yardımcıları, fakülte- yüksek okulların dekan ve müdürleri, akademik ve idari kadro ile birlikte öğrenciler de katıldı.

-Saygılı

Etkinlikte; GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, GAÜ Rektör Yrd. ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Dr. Fazıl Küçük'ün torunu, Selen Süheyla Küçük ile Rauf Raif Denktaş'ın torunu Orhan Kürşad, Eski Maliye Bakanı ve UBP Milletvekili Alişan Şan konuşma yaptı.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Saygılı, Kıbrıs Türk halkının haklı özgürlük ve egemenlik mücadelesiyle birlikte simgeleşmiş Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın tarihsel varlıklarının, Kıbrıs Türklerinin olduğu kadar; Türk dünyası için de eşsiz değerde bir 'iz düşümü' örneği ve ulusal şans teşkil ettiğini belirtti.

Saygılı, özellikle birlikte çalışma olanağı bulabildiği Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile ilgili anılarını paylaşarak, kişisel yaşamının örnek öğesi olmasından dolayı duyduğu gururu da ifade etti.

-Ertuğruloğlu

GAÜ Rektör Yrd. ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu da, tarihsel süreç içerisinde, mücadelenin en kritik ve başlangıç yıllarında toplumun savrulmasını önleyerek, birlik içerisinde mücadele fikrini aşılayan Dr. Fazıl Küçük'ün kısa yaşam öyküsünü seslendirdi. Ertuğruloğlu, Dr. Küçük'ü toplum liderliği vasıflarına kadar yükseltecek benzersiz dirayeti, ulusal değer ve ideallerin en yüksek ses ve cesaretle seslendirilmesi anlamındaki misyonunu bir yandan adım adım gerçekleştirirken, bir doktor olarak yaptığı unutulmaz karşılıksız hizmetleri anlattı.

Dr. Fazıl Küçük'ün torunu, Selen Süheyla Küçük ile Rauf Raif Denktaş'ın torunu, Orhan Kürşad'ın konuşmalarının ardından şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yaptığı "Mücadeleye Liderlik Edenler" adlı 27 dakikalık belgeselin gösteriminin ardından etkinlik sona erdi.