Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti
Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Atakaş Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
DG Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Gaziantep FK - Bursaspor
Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor