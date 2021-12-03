Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi gerçekleşti.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Beşinci turun kura çekiminde, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile 4. tur müsabakalarını geçen 27 takım olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in diğer ekibi Altay, Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'la, Galatasaray, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Trabzonspor ise 1. Lig'den Beypiliç Boluspor'la eşleşti

Tek maç eleme usulüne göre, 28, 29 ve 30 Aralık'ta seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor

Beşiktaş - Altay

Galatasaray - Altaş Denizlispor

Trabzonspor - Beypiliç Boluspor

Kasımpaşa - Kocaelispor

Alanyaspor - Mardin 1969 Spor

Göztepe - Yılport Samsunspor

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor

Atakaş Hatayspor - Menemenspor

Adana Demirspor - Ankaraspor

DG Sivasspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor

Gaziantep FK - Bursaspor

Antalyaspor - GZT Giresunspor

İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor