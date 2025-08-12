Açıklamada, Khan’ın ziyaretinin "Kıbrıslı Türkler ile diyalog ve açıklık ruhunu yansıtan bir etkileşim sağlama konusundaki kararlılığını gösterdiği" kaydedildi.

“Bu tür adımlar eleştirilmemeli, teşvik edilmelidir.” denilen açıklamada, Khan’a saldırıların "yersiz olduğu ve Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’ta uzun süredir devam eden dengeli garantör devlet rolünü zedeleme riski taşıdığı" ifade edildi.

Birleşik Krallık hükümetinin Kıbrıs’ın hem Kuzey hem de Güney’inden temsilcilerle düzenli olarak görüşmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

“Genel seçimden bu yana Bakan Doughty, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birden fazla kez görüşmüştür. KKTC ile temas, Birleşik Krallık’ın garantör devlet rolünün temel bir parçasıdır.

Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık’ın da parçası olduğu 5+1 görüşmelerini, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulmak amacıyla sürdürmektedir. Sadece bir tarafla diyaloğu susturma veya engelleme girişimleri, kalıcı bir anlaşma olasılığını daha da azaltmaktadır. KKTC ve dünya genelindeki Kıbrıslı Türkler, çok sık uluslararası etkileşimden dışlanmaktadır, oysa gelecekteki herhangi bir çözümün ise vazgeçilmez bir parçasıdır.”

Freedom and Fairness for Northern Cyprus Campaign’in Khan’ın diyalog kurma iradesini takdir ettiğinin belirtildiği açıklamada, tüm kesimlere Kıbrıs konusunda dengeli ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeleri çağrısında bulunuldu.