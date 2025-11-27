Kuş gribi virüsü; yabani kuşlar, kümes hayvanları ve memeliler arasında yayılmaya devam ederken, insanlar arasında bulaşacak şekilde mutasyona uğraması hâlinde COVID-19’dan daha kötü bir pandemiye yol açabilir.

Bu tespit, Fransa’daki Institut Pasteur Solunum Enfeksiyonları Merkezi tarafından yapıldı.

Yüksek derecede patojenik kuş gribi olarak bilinen bu virüs, son birkaç yılda yüz milyonlarca kuşun itlaf edilmesine neden olarak gıda tedarikini bozdu ve fiyatları yükseltti; buna karşın insan enfeksiyonları hâlâ nadir görülüyor.

Institut Pasteur’ün tıbbi direktörü Marie-Anne Rameix-Welti, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Endişemiz, virüsün memelilere ve özellikle insanlara uyum sağlaması, insandan insana bulaşabilir hâle gelmesi. Böyle bir virüs, pandemi virüsü olur” dedi.

"SAĞLIKLI BİREYLERİ DE ÖLDÜREBİLİR"

Institut Pasteur, COVID-19 tespit testlerini geliştiren ve protokolleri Dünya Sağlık Örgütü ile dünya genelindeki laboratuvarlara sunan ilk Avrupa laboratuvarları arasında yer almıştı.

Rameix-Welti, insanların yaygın mevsimsel H1 ve H3 grip türlerine karşı antikorlara sahip olduğunu, ancak kuşları ve memelileri etkileyen H5 kuş gribine karşı, COVI-19 gibi hiçbir antikorlarının bulunmadığını söyledi.

Ayrıca COVID-19 esas olarak savunmasız insanları etkilerken, grip virüslerinin sağlıklı bireyleri (çocuklar dahil) öldürebileceğini vurguladı ve “Bir kuş gribi pandemisi muhtemelen oldukça ağır olur, hatta yaşadığımız pandemiden bile daha ağır olabilir” diye ekledi.

BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Geçmişte, ABD’de kümes hayvanları ve süt inekleri arasında dolaşan mevcut H5N1 dahil olmak üzere H5 kuş gribi virüsleriyle insanlar arasında çok sayıda vaka görüldü, ancak bunların çoğu enfekte hayvanlarla yakın temas hâlindeydi.

Bu ay ABD’nin Washington eyaletinde ilk kez bir insanda H5N5 vakası tespit edildi. Altta yatan hastalıkları olan bu kişi geçen hafta hayatını kaybetti.

DSÖ’nün kuş gribine ilişkin son raporuna göre, 2003–2025 arasında çoğu Mısır, Endonezya ve Vietnam’da olmak üzere yaklaşık bin insan vakası tespit edildi ve bunların yüzde 48’i yaşamını yitirdi.

İNSAN PANDEMİSİ RİSKİ DÜŞÜK

Ancak Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Bilim Departmanı Başkanı Gregorio Torres, Reuters’a yaptığı açıklamada insanlarda bir pandemi gelişmesi riskinin hâlâ düşük olduğunu söyledi.

“Erken yanıt verecek şekilde hazırlıklı olmalıyız. Ama şu an için ormanda yürüyebilirsiniz, tavuk ve yumurta yiyebilirsiniz, hayatınızdan keyif almaya devam edebilirsiniz" diyen Torres, "Pandemi riski bir ihtimal. Ancak olasılık açısından hâlâ çok düşük” diye ekledi.

"DÜNYA ÇOK DAHA HAZIRLIKLI"

Rameix-Welti, kuş gribinin insandan insana bulaşacak şekilde mutasyona uğraması durumunda bile dünyanın COVID-19 öncesine kıyasla çok daha hazırlıklı olduğunu belirtti.

Rameix-Welti, şunları söyledi: “COVID’e kıyasla olumlu nokta şu: Griple ilgili özel koruyucu önlemlerimiz var. Hazır aşı adaylarımız bulunuyor ve bir aşıyı nasıl hızlı üreteceğimizi biliyoruz. Bu kuş gribi virüsüne karşı prensipte etkili olması gereken özel antiviral stoklarımız da mevcut.”