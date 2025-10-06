Dernekten yapılan açıklamada, Fazıl Polat Paşa Çiftliği’nin usulsüz biçimde kiralandığı ve bahçelerin bakımsızlıktan kurumak üzere olduğu savunularak, Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün derneğin tespitlerini “Asılsız” diyerek reddettiği kaydedildi.

Açıklamada, çiftliğin sulama ihtiyacının Türkiye’den getirilen su ile karşılandığı ancak kiracı tarafından verilen su miktarının yüzde 75 oranında azaltıldığı öne sürülerek, “Mevcut kuyuların tuzlu su içerdiği bilindiği halde, ‘yeni kuyu açacağız’ gerekçesinin inandırıcı olmadığı” ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bahçelerin, kiracının ilk yılından itibaren bugünkü hâle gelmesi açıkça göstermektedir ki, kiracının amacı narenciye üretimi yapmak değildir. Buna rağmen Vakıflar İdaresi yönetimi, bu durumu bilerek göz yummakta ve gerekli denetimleri yapmamaktadır.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği olarak, Tarım Dairesi ziraat mühendislerinin bölgeye giderek yerinde inceleme yapmasını ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.”