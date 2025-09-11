Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yatılı tedavi kapsamında damar yoluyla ilaç alan MS hastalarının hayatını zorlaştıracak yeni uygulamalar yapıldığını belirtti

Konuyla ilgili açıklamasında, ülkede yüzlerce MS hastası olduğuna işaret eden Hançerli, son iki aydır, yatılı tedavi kapsamında ilaç alan MS hastalarının ciddi bir mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Hançerli, yıllardır yemek saatinde tedavi alan MS hastalarına öğle yemeği verildiğini ancak bu uygulamanın son zamanlarda değiştiğini anlatarak, “Tedavi için hastaneye yatan hastalara yemek verilmemesi kabul edilmez bir durumdur. Zaten zor bir süreçten geçen hastaların, yatılı tedavi sırasında, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarının karşılanmaması tıbbi ihmaldir. Ayrıca hastanın yaşam hakkı ve temel ihtiyaçlarına saygı gösterilmemesi etik açıdan da ciddi bir sorundur” diye konuştu.

Hareket kabiliyetleri çoğu zaman kısıtlı olan MS hastalarının, son aylarda, tedavi sonrasında dosyalarının kapatmak için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin üçüncü katına çıkmak durumunda bırakıldığına da dikkat çeken Hançerli, basit idari işlemlerin, MS hastaları için ciddi fiziksel ve psikolojik yük olduğunu belirtti.

Sibel Hançerli, yetkilileri, MS hastalarının mağduriyetlerini acilen gidermeye çağırarak, “Hastalarımızın yaşamını kolaylaştırmak, tedavi süreçlerini insanca ve erişilebilir kılmak hepimizin ortak sorumluluğudur. MS hastalarının sesini duyun, çözüm üretin” dedi.