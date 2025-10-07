Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin eş yürütücülüğünde yürütülen proje ile hasta hakları ihlallerinin azaltılması, sağlık alanında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi ve hasta hakları temelli bir izleme ile savunuculuk ağının oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Evrensel Hasta Hakları Derneği, ilk toplantısını Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile gerçekleştirdi. Toplantıya Dernek Asbaşkanı Emete İmge, Genel Sekreter Belgin Demirel, Proje Koordinatörü Fezel Nizam, Savunuculuk ve Lobicilik Uzmanı Beran Dağtaş, Proje Asistanı Münevver Özakalın ile KTTB Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Sinem Şığıt İkiz, Dr. Figen Gülen İnce ve Doç. Dr. Hanife Özkayalar katıldı.

“Sağlık İçin Birlikte” projesi hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Fezel Nizam, projenin hedefleri arasında, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi iş birliğiyle Hasta Hakları İzleme Komitesi kurulması, standart aydınlatılmış onam formlarının geliştirilmesi, kamu bütçelerini izleme eğitimleri düzenlenmesi ve kırsal bölgelerde halk bilgilendirme toplantılarının yapılmasının yer aldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, proje ile ilgili gelişmelerin Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin sosyal medya hesaplarından ve www.ehhd.eu adresinden takip edilebileceği, görüş ve soruların ise [email protected] mail adresine iletilebileceği bildirildi.