AKSA SÜPER LİG 10. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 10. G-haftası pazartesi akşamı oynanan 2 maçla tamamlanırken, lider Cihangir koltuğunu korurken, takipçileri de ensesinde onu takip ediyorlar.

10. haftada evinde Dumlupınar’ı 2 – 0 mağlup eden Cihangir takımı koltuğunu korurken, takipçilerinden Lefke konuk ettiği Gönyeli’yi mağlup ederek 1 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Haftaya 2. Sırada başlayan Doğan Türk Birliği ise konuk olduğu Gençler Birliği’yle 2 – 2 berabere kalarak önemli bir 2 puan kaybederek 3. Sıraya geriledi.

Teknik direktör değişimi sonrasında toparlanan M. Değirmenlik takımı konuk olduğu Mesarya takımını zor da olsa mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Sezona iyi başlayan ancak evinde beklenmedik puanlar kaybederek zirveden uzaklaşan Mağusa Türk Gücü ise bu sezon geri döndüğü Canbulat Stadı’nda ilk galibiyetini Yeşilova karşısında elde ederek kendine geldi.

Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalardan Karşıyaka ile Yenicami arasındaki zorlu mücadeleyi yeni teknik direktörüyle kazanan ev sahibi Karşıyaka kendine gelirken, Yenicami’de teknik direktör değişimi yaşanmasına neden oldu.

Sezona kötü başlayan takımlardan olan Göçmenköy konuk ettiği Esentepe’yi tek golle geçerek üst üste 3. Galibiyetini aldı ve yukarılara tırmanışa devam etti.

10. Haftada oynanan 8 karşılaşmanın 6’sını ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maçı ise deplasman takımı kazandı. Bu hafta sadece bir maç beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan tüm maçlarda gol atılırken, kale ağları 26 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Haftanın en farklı galibiyetini konuk ettiği A. Yeşilova’yı 5 -1 mağlup eden Mağusa Türk Gücü elde etti.

Atılan gollerin 15 tanesini yerli futbolcular atarken, 11 golü ise yabancı futbolcular attı.

Gol krallığı yarışında 9 golle zirvede olan Lefke’den Fourmy bu haftayı boş geçerken, Mağusa Türk Gücü’nden Şenol Şoför haftayı 2 golle kapatarak 9 golle ulaştı ve krallığa ortak oldu. Onları 8 golle Çetinkaya’dan Moussa Traore ve Cihangir’den Babacar Diop takip ediyor.

Bu hafta oynanan maçların hiçbirinde kırmızı kart çıkmazken 33 sarı kart çıktı. Bu da bu sezonun şu anada kadarki en centilmen haftası olarak kayda geçmiş oldu.

Haftanın Takımı: M.Değirmenlik

Bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lige dönen M. Değirmenlik takımı sezon başındaki kötü günleri teknik direktör değişimi sonrasında geride bırakarak aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu. Konuk olduğu Mesarya takımını mağlup etmeyi başaran M. Değirmenlik haftanın takımı olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Serge Abaka(Cihangir)

Lider Cihangir takımının bu sezon takımına kattığı yabancı futbolculardan olan Serge Abaka takıma uyum sürecini atlatması sonrasında alınan galibiyetlerde de pay sahibi olmaya başladı. Bu hafta oynanan Dumlupınar maçında attığı golle kilidi açan futbolcu oldu.

Haftanın Teknik Direktörü:Özgü Bayraktar(Göçmenköy)

Sezonun ilk 7 haftasında galibiyeti olmayan Göçmenköy takımının başına geçen teknik direktör Özgü Bayraktar takımıyla çıktığı üç maçı da kazanmasını bilerek yukarıya tırmanırken, Özgü Bayraktar’ın burada hakkını yememek lazım.

Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu(Karşıyaka-Yenicami)

Süper Ligde alt sıraları ilgilendiren zorlu mücadelenin hakemliğini yapan Tufan Çerçioğlu, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, oyunu kesmemesi ve yardımcılarıyla uyum içinde iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kareası:

İrfan (Lefke), Selçuk (Cihangir), Erhun(MTG), Djabi(Çetinkaya)

Haftanın On Biri:

Hasancan(Cihangir), Emirhan(Değirmenlik), Yusuf(Çetinkaya)Zihni (MTG), Mikail(Cihangir), Tacettin (Karşıyaka), Amstrong Chidi(Lefke), Hüseyin (M. Değirmenlik), Emre Özsin(MTG), Mishali(Karşıyaka), Bekir(Göçmenköy)

AKSA Süper Lig 10. Hafta sonuçları

Karşıyaka-Yenicami: 2 – 1

Lefke-Gönyeli: 1 – 0

Mesarya-M.Değirmenlik 1 – 2

Göçmenköy-Esentepe: 1 – 0

Cihangir-TH Dumlupınar 2 – 0

Mağusa T.Gücü-A.Yeşilova. 5 – 1

DND G.Birliği-Doğan T.Birliği: 2 – 2

Çetinkaya-CB Gençlik Gücü: 4 – 2

AKSA Süper Lig 11. Hafta programı

Yenicami – T. H. Dumlupınar

Mağusa T. Gücü – Cihangir

Gönyeli – DND Gençler Birliği

M. Değirmenlik – Lefke

Esentepe – Karşıyaka

A.Yeşilova – Çetinkaya

C. B. Gençlik Gücü – Mesarya

Doğan T. Birliği - Göçmenköy

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

