"Orhan Zihni, gerçek bir Kıbrıs Türk milliyetçisiydi"

"Orhan Amca" diye hitap ettiği Bilgehan’ın yargıya ve siyasete katkılarından söz eden Tatar, “Gerçek bir Kıbrıs Türk milliyetçisiydi. Dürüst bir insandı. Adalet, devlet ve gençlik için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız.

Hayatını önceki gün kaybeden eski Yüksek Mahkeme hakimi ve siyasetçi Orhan Zihni Bilgehan, bugün son yolculuğuna uğurlandı.



Hukukçu ve siyasetçi olarak ülkeye büyük hizmetler veren, milletvekilliği, bakanlık ve UBP’nin yetkili kurullarında Genel Sekterlik dahil çeşitli görevlerde bulunan Bilgehan için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel,

Bilgehan’ın özgeçmişinin okunmasının ardından torunu Orhan Dağlı; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi’ndeki tören saygı geçişiyle sona erdi. Bilgehan, bugün Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Tatar: "Gerçek bir Kıbrıs Türk milletçisiydi, dürüst bir insandı"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuk yaşta tanıdığı Orhan Zihni Bilgehan’ın, babası merhum Rüstem Tatar’la aynı kabinede görev yaptığını, oğullarıyla sınıf ve okul arkadaşı olduğundan kendisiyle birçok konuda sohbet etme imkanı bulduğu söyledi.

"Orhan Amca" diye hitap ettiği Bilgehan’ın yargıya ve siyasete katkılarından söz eden Tatar, “Gerçek bir Kıbrıs Türk milliyetçisiydi. Dürüst bir insandı. Adalet, devlet ve gençlik için yaptığı fedakarlıkları unutmayacağız. Kalbimizdeki müstesna yerini her zaman koruyacak” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bugün görüşeceğini de kaydeden Tatar, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olduğunu, devletin Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmez olduğunu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünden, güvenlik ve huzur içinde yaşayabilmek, bizlere bıraktığınız mirası geleceğe taşımak için kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi Rum Lidere de ifade edeceğim” şeklinde konuştu.

Töre: "Rahmete kavuşurken bile bizlere ışık tutuyor"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Orhan Zihni Bilgehan’ın hukuk ve siyasette duayen olduğunu kaydetti.

Töre, siyasetin halk, devlet ve adalet için yapıldığını, bunun en önemli örneğinin de Bilgehan olduğunu, Bilgehan’ın adalet, dürüstlük, ciddiyet, vatan ve halk sevgisinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Töre, “Orhan Zihni Bilgehan rahmete kavuşurken bile bizlere ışık tutuyor… ” dedi.

-Dağlı: "Adalet ve hukuk aşkıyla anacağız"

Aile adına konuşan Orhan Dağlı, dedesi Orhan Zihni Bilgehan’ın dolu dolu yaşadığını, sayısız görevlerde bulunduğu; 93 yıllık hayatına adalet, devlet adamlığı, aile ve vatan sevgisinin yön verdiğini söyleyerek, “Bu değerler hepimiz için vasiyet niteliğindedir” dedi.

Dağlı, Bilgehan’ın Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, aydın, özverili ve milletinin geleceğine odaklı dürüst bir devlet adamı olduğunu vurgulayarak, “Siyasette bulunduğu dönemde bu yönde çabalamaktan imtina etmedi” dedi.

Orhan Dağlı, dedesinin ailesine ve insanlara sevgisiyle de hatırlanacağını belirterek, “Yalnızca kendi çocuklarına değil, ulaşabildiği çocuklara da babalık yaptı. Biz onu ailemizin atası, Kıbrıs Türkü’nün varlığına olan inancı, yurduna olan sevgisiyle, en önemlisi, adalet ve hukuk aşkıyla anacağız” şeklinde konuştu.

Orhan Zihni Bilgehan kimdir?

Orhan Zihni Bilgehan 24 Ağustos 1929'da Mağusa’ya bağlı Yeşilköy’de doğdu.

İlkokul öğrenimini Balalan köyün

1960 yılında Türk Cemaat Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 24 Ekim 1960’ta Cemaat Meclisi Üyeliği’nden ayrılarak Kaza Mahkemesi Yargıcı tayin edildi. 1968'de Mağusa ve Larnaka Kaza Mahkemeleri Reisliğine atandı. 1973 yılına kadar bu görevde kalarak kendi tabiri ile mesleğinin en değerli dönemini yaşadı.

1973 yılında Eğitim Bakanlığı’na getirilen Bilgehan, 1 Ocak 1976’da bu görevinden ayrılarak Yüksek Mahkeme Hakimliği’ne atandı. Haziran 1976’da genel seçimlere katılmak için bu görevinden ayrıldı ve Mağusa milletvekili seçildi. Bu dönemde, Devlet ve İçişleri Bakanlığı ve ardından Savunma Bakanlığı görevlerini yürüttü. 1981 genel seçimlerinde yeniden Mağusa milletvekili olarak Meclis’e girdi ve aynı yıl Yüksek Adliye Kurulu Üyeliği’ne de seçilerek iki görevi birlikte yürüttü. 1983’te oluşan Kurucu Meclis’te görev yaptı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak çalıştı. 8 Temmuz 1985 tarihinde milletvekilliği sona erdi.

İyi derecede İngilizce ve Rumca bilen Bilgehan, 1985’ten sonra avukatlık mesleğine devam etti. Birçok genç avukatın yetişmesine yardımcı oldu. Ceza Hukuku, Şahadet Hukuku ve Taşınmaz Mal Hukuku konularında kitaplar yazarak Kıbrıs Türk Hukuku’na katkıda bulundu. Adalete adanmış bir ömrün ardından 21 Şubat 2023 tarihinde vefat etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, meclis eski başkanlarıyla başbakanların da katıldığı tören, saygı duruşuyla başladı.de, orta öğrenimini ise Lefkoşa Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1950 yılında çocukluk hedefi hukuk tahsilini görmek üzere, amcası Başhakim Zeka Bey’in de yönlendirmesi ile İngiltere’ye gitti. Londra’daki eğitimini ve stajını Middle Temple'da tamamlamasının ardından 1955 yılında Kıbrıs’a dönerek avukatlık mesleğine başladı.