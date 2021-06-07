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NorthernLand'dan örnek bağış

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Notherland Group, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, çocuk servisine televizyon ve oyuncak bağışında bulundu

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NorthernLand'dan örnek bağış

Kıbrıs’ta ayrıcalıklı yaşam tarzlarının yaratıcısı, sektörde kalite ve güvenin temsilcisi Notherland Group, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı.
Northernland Group, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, çocuk servisine televizyon ve oyuncak bağışında bulundu.
Çocuk servisine yönelik bağışlar Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve Dr. Sezin Debeş'e teslim edildi.
Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu, bu önemli katkıya teşekkür etti, NorthernLand grubun her zaman yanlarında olduğunu, bundan güç aldıklarını belirtti.
NorthernLand Group Yönetim Kurulu Üyesi, Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk ise ülkeden kazandıklarını, yine bu ülkenin kurumlarıyla paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.  Yiğittürk, özellikle eğitim, sağlık ve çevre başta olmak üzere sosyal sorumluluk alanında duyarlılık sahibi olduklarına dikkat çekerek, şöyle konuştu:
"NorthernLand Group'un en önemli özelliği ülke sevgisini öne çıkartmasıdır. Yenilikçiliği, kaliteyi, güveni ve üretimi önemserken, geleceğe yatırım yapmanın en önemli araçlarından birinin de sosyal sorumluluk olduğunu biliyoruz.  Çok zorlu bir pandemi süreci yaşadık, yaşıyoruz. Böylesi dönemlerde dayanışma çok daha önem kazanıyor. NorthernLand Group bu anlamda elini taşın altında tutmaya devam edecektir."
 

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Etiketler; #Northernland Group
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