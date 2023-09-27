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Meclis Başkanı Töre Olimpizm Ödülleri törenine katıldı

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“Ülkemizde spor da adeta soykırıma uğratılmış”

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Meclis Başkanı Töre Olimpizm Ödülleri törenine katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Olimpizm Ödülleri törenine katıldı.
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, Töre, ödül töreninde yaptığı konuşmada,  Spor’un evrensel bir değer olduğunu, ancak KKTC’nin bu anlamda çeşitli engellemelere maruz kaldığını vurguladı.
 
Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre konuşmasında şunları belirtti:
 
“Ülkemizde spor da adeta soykırıma uğratılmış durumdayız soykırım sadece silahla olmaz bize Spor ve kültürel faaliyetlerimizde de soykırıma uğratıyorlar, ancak Kıbrıs Türk’ü içinden en iyi cevherleri çıkarıyor ve Dünya’da bir çok müsabakaya katılıyor, ama maalesef ki gerek AB gerek BM bizlere nice zorluklar yaşatıyor bunun örneğini Pile-Yiğitler yolunda bize yaklaşımlarını gördük. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti iyi ki yanımızda gençlerimiz buradan Spordaki başarılarını dünyaya duyurabiliyor”
 
Töre, konuşmasının devamında Filistin Kurucu Cumhurbaşkanı Yaser Arafat’ın “Keşke benimde sizin gibi bir Anavatanım olsaydı yani Türkiye olsaydı bende bu engelleri kolay aşardım” ifadesine işaret etti ve “İyi ki Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti var ve bu izolasyonları aşabilme kabiliyetindeyiz” dedi.
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