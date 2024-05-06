İklim Değişikliği'ne dikkat çekildi

Türk Bankası bahar etkinliğinde ana tema yine“ sürdürülebilir bir gelecek” oldu

TürkBankası geleneksel bahar etkinliğinde ana temayı bu yıl da “ Sürdürülebilir Bir Gelecek “ teşkil etti.Bahar etkinliği TürkBankası Grubu çalışanları, çalışanların aileleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin yoğun katılımı ile Tatlısu Bölgesi’nde gerçekleşti.Yapılan etkinlikte TurkishBank Group’un önemli sosyal sorumluluk alanlarından biri olan “İklim Değişikliği”ne dikkat çekilerek toplumsal farkındalığı artırmak amaçlandı.KKTC Dağcılık Spor Derneği, KKTC Bisiklet Severler Derneği rehberleri eşliğinde yürüyüş ve bisiklet parkurunda doğanın tadını çıkararak başlanan bu güzel bahar etkinliğinde, aynı zamanda çocuklar kendileri için hazırlanan oyunları keyifle oynadı.Etkinlik vesilesiyle tüm çalışanlar ve aileler hep beraber iş dışında birlikte zaman geçirebilme ve sohbet etme fırsatı yakaladı.