banner913
banner932
İkinci İnce Av yarın başlıyor
İkinci İnce Av yarın başlıyor
13 0
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta Batı Nil virüsü taşıyan bir vaka tespit edildi
21 0
 
Galatasaray'ın grubu belli oldu
Galatasaray'ın grubu belli oldu
27 0
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
“Kıbrıs Türk halkı devletinden asla vazgeçmeyecek”
18 0
Büyük zaferin 101’inci yılı
Büyük zaferin 101’inci yılı
14 0
Özersay’dan osmosis uyarısı
Özersay’dan osmosis uyarısı
19 0
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
Dikkat! Kafanıza trafik lambası düşebilir!
21 0
banner964

Halk Sağlığı Haftası yarın "Sağlıkla Kal" yürüyüşüyle başlıyor

banner476

banner825
Halk Sağlığı Haftası yarın "Sağlıkla Kal" yürüyüşüyle başlıyor
banner971
Sağlık Bakanlığı, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Bakanlık açıklamasına göre, etkinlikler yarın saat 9.00’da Lefkoşa'da yapılacak “Sağlıkla Kal” yürüyüşüyle başlıyor. Yürüyüş, Dereboyu Avenue önünde başlayacak ve Kuğulu Park’ta sona erecek.
Kuğulu Park’ta halka bilgilendirici broşürler dağıtılacak. Yürüyüşe katılacak kişilerin beyaz renkte t-shirt giymesi ve 08.45'de başlangıç yerinde olması istendi.
Sağlık Bakanı Hakan Diçyürek’in konuşmacı olacağı “Toplum Sağlığı” konulu eğitim pazartesi 15:00-16:00 saatleri arasında Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden çevrimiçi olarak verilecek.
Sağlık Bakanlığı Facebook sayfası üzerinden çevrimiçi olarak 15:00-16:00 saatleri arasında verilecek diğer eğitimler şöyle: “5 Eylül Salı günü, ‘Ruh Sağlığı’, konuşmacı- Erdem Beyoğlu; 6 Eylül Çarşamba, ‘Üreme Sağlığı’ , konuşmacı-Eralp Kubilay; 8 Eylül Cuma günü ‘Yerli Üretimde Güvenli Gıda’, konuşmacı- Havva Serdengeçti
 7 Eylül Perşembe akşamı 19:30-22:00 saatleri arasında “Sağlıcakla Kal” başlıklı halk konseri verilecek.
Lefkoşa Lefkeliler Hanı’nda yer alacak konserin solisti Deniz Oral olacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.