BRTK, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması” düzenliyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı sponsorluğunda “1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması” düzenliyor.



Geçmiş yıllarda BRTK bünyesinde geleneksel olarak farklı dönemlerde ve farklı konularda yapılan resim yarışması bu yıl “Hayal ettiğiniz Dünyada Medya ” başlığı altında gerçekleştiriliyor.

Yarışma ile; olayların ses ve görüntü ile nasıl birleşerek sunumunun yapıldığı konusunda çocukların farkındalığını arttırmak ve medya konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Yarışmada, çocukların hayal güçlerini kullanarak, kendi dünyalarındaki medya anlamını resme dökmeleri ve hayallerini reklerle buluşturmaları isteniyor. Yapılacak resimlerde, her türlü resmi tekniği ve boya malzemesi kullanımı serbest olacak.

Yarışmaya, ilk ve orta dereceli okullar ile Özel eğitim kurumlarından öğrenciler katılabilecek.

1 Haziran Dünya Çocuk gününde, Bayrak Radyo Televiyon Kurumu’nun 60’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacal ilk etkinlik olan 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Resim Yarışması’nın jüri üyeleri de belirlendi.

Jüride, Aylın Örek, Erten Kasımoğlu, Emel Samioğlu, Nilgün Güney ve Kemal Behcet Caymaz bulunuyor.

Yarışmada, dereceye giren 60 çoçuğa katılım belgesi, ilk üçe giren çocuklara ise ayrıca Mevhibe & Mustafa Başman Vakfı tarafından hediye çekleri verilecek.

Dereceye giren resimler, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde BRTK Yayıncılık Tarih Müzesi HD Sergi Salonu’nda sergilenecek.

Yarışmaya katılmak isteyen çocuklar, 29 Mayıs Pazartesi güne kadar yaptıkları ressimleri öğretmenleri aracılığı ile BRTK Müdüriyeti’ne teslim edebilecek.

BRTK Müdürü Meryem Özkurt , BRTK’nın 60. yılında da halkın gözü kulağı olmaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Çocukların, gençlerin, kendilerini sanatla, renklerle ifade edebilmelerini sağlamak dün de olanak sağlanmıştı bugün de bu ritüeli devam ettiriyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu gelişen ve değişen dünyadaki gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarına devam ederken, geleceğin istikbali çocuklarımızın sanatla ve kültürle olan bağlarını güçlendirmek hedefimizidir.”

BRTK Yayıncılık Tarihi Müze Küratörü Ayhatun Ateşin de, proje hakkında yaptığı açıklamada, BRT’nin geçmişten günümüze yaptığı eğitici, öğretici, eğlenceli ve sanatsal programlarla, geçmiş yaşantıyı günümüze taşıyarak gelecek kuşaklara ayna tutmak istediklerini kaydetti.

Ateşin, resme ilgisi ve yeteneği olan gençleri ödüllendirerek desteklemenin önemine de vurgu yaparak, “Gençlere bu yarışma ile kendilerini ve gerektiğinde ülkelerini, ulusal ve uluslararası benzer yarışmalarda temsil edebilmelerini sağlayacak tecrübeler kazandırmak istiyoruz” dedi.

Bu yarışmalarla belki de geleceğin çağdaş sanatçı adaylarını gün yüzüne çıkaracaklarını dile getiren Ateşin, çocuklara sanatın evrenselliği aracılığı ile kardeşlik, dostluk, dayanışma, sanat sevgisi ve benzeri olumlu duygu ve davranışlar kazanmayı da amaçladıklarını anlattı.

