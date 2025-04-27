Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Arif Malek, Emir Turalı

Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Vakkas Kaynarca, Mejdi Direniş, Lungelo Mitshali, Ömer Gül, Hikmet Kırdağ, Emanuel Laval, Mert Nurel, Arda Ateş, Jonathan Weston, Bily Mehmet,

DND Gençler Birliği: Hamit Aykan, Nurettin Gecekuşu, Ali Moafi, Emir Dolu, Atay Yıldız, Gabriel Bawa, Mikail Kenro, Mehmet Ali Aylanç, Mehmet Efe, Osman Turgut, Eren Aktaş.

Goller: Dk. 8 Vakkas, Dk.19 Mishali, Dk.69 Mejdi, Dk.72 Cemal Yaşınses, Dk.77 Fatih Parlak (Yeşilova)

Fenerbahçe 4 dakikada geri döndü Fenerbahçe 4 dakikada geri döndü

Aksa Süper Ligi’nde Alsancak Yeşilova, ligde kalma mücadelesi veren DND Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederek rakibini Aksa 1.Lige uğurladı. Alsancak Yeşilova’nın gollerini Vakkas, Mıshali, Mejdi, Cemal ve Fatih attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alsancak Yeşilova, 8. dakikada Vakkas Kaynarca ile 1-0 öne geçti. 19. dakikada Lungelo Mitshali ile skoru 2-0 yapan Alsancak Yeşilova, ilk devreyi de 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, 69. dakikada Mejdi ile skoru 3-0 yaparken, 72. dakikada Cemal Yaşınses ile skoru 4-0'a getirdi.

77. dakikada Mehmet Fatih Parlak'ın golü ile 5-0 öne geçen Alsancak Yeşilova, karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünü de 5-0 önde tamamlayarak, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova puanını 41'e çıkarırken, Gençler Birliği 20 puanda kaldı. Bu sonuçla DND Gençler Birliği, ligden düşen Değirmenlik’in ardından, Birinci Lig’e düşen ikinci takım oldu.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

29

21

6

2

83

27

56

69

2.

Doğan Türk Birliği

29

21

6

2

67

25

42

69

3.

Cihangir GSK

29

17

4

8

60

38

22

55

4.

Lefke TSK

29

16

3

10

49

41

8

51

5.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

29

15

3

11

50

40

10

48

6.

Çetinkaya TSK

29

13

5

11

58

46

12

44

7.

Alsancak Yeşilova SK

29

12

6

11

50

49

1

42

8.

Mesarya SK

29

11

6

12

47

48

-1

39

9.

Esentepe KKSK

29

10

6

13

37

44

-7

36

10.

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

29

11

2

16

44

55

-11

35

11.

Göçmenköy İYSK

29

9

7

13

40

48

-8

34

12.

Karşıyaka SK

29

9

4

16

39

69

-30

31

13.

Gönyeli SK

29

8

4

17

42

63

-21

28

14.

Yenicami AK

29

7

3

19

41

58

-17

24

15.

DND L. Gençler Birliği SK

29

5

5

19

24

56

-32

20

16.

Değirmenlik SK

29

12

0

17

26

50

-24

0