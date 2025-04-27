Stat: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Arif Malek, Emir Turalı

Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Vakkas Kaynarca, Mejdi Direniş, Lungelo Mitshali, Ömer Gül, Hikmet Kırdağ, Emanuel Laval, Mert Nurel, Arda Ateş, Jonathan Weston, Bily Mehmet,

DND Gençler Birliği: Hamit Aykan, Nurettin Gecekuşu, Ali Moafi, Emir Dolu, Atay Yıldız, Gabriel Bawa, Mikail Kenro, Mehmet Ali Aylanç, Mehmet Efe, Osman Turgut, Eren Aktaş.

Goller: Dk. 8 Vakkas, Dk.19 Mishali, Dk.69 Mejdi, Dk.72 Cemal Yaşınses, Dk.77 Fatih Parlak (Yeşilova)

Aksa Süper Ligi’nde Alsancak Yeşilova, ligde kalma mücadelesi veren DND Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup ederek rakibini Aksa 1.Lige uğurladı. Alsancak Yeşilova’nın gollerini Vakkas, Mıshali, Mejdi, Cemal ve Fatih attı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alsancak Yeşilova, 8. dakikada Vakkas Kaynarca ile 1-0 öne geçti. 19. dakikada Lungelo Mitshali ile skoru 2-0 yapan Alsancak Yeşilova, ilk devreyi de 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren ev sahibi takım, 69. dakikada Mejdi ile skoru 3-0 yaparken, 72. dakikada Cemal Yaşınses ile skoru 4-0'a getirdi.

77. dakikada Mehmet Fatih Parlak'ın golü ile 5-0 öne geçen Alsancak Yeşilova, karşılaşmanın 90 dakikalık bölümünü de 5-0 önde tamamlayarak, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Alsancak Yeşilova puanını 41'e çıkarırken, Gençler Birliği 20 puanda kaldı. Bu sonuçla DND Gençler Birliği, ligden düşen Değirmenlik’in ardından, Birinci Lig’e düşen ikinci takım oldu.

AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

