Beşparmak Dağlarının güney yamacındaki Mesarya bölgesi köylerinden Ergenekon bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin küçük köylerinden olan Ergenekon köyü sakinlerinden sevilen, sayılan çınar Musa Haskan dün vefat etti.
84 yaşında hayata gözlerini yuman Haskan’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Ergenekon köyünde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Ergenekon Mezarlığı’na defnedilecek.