Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz." dedi.

Erdoğan, internetin, sosyal medyanın, şiddet içerikli dizilerin ve ülke toplumuna yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gittiklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızı tütün, sigara, alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlığa karşı korumakta kararlıyız. Gençler, bir cumhurbaşkanı olarak değil, bir baba olarak değil, bir büyüğünüz olarak özellikle sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum, sakın ha! Bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara asla prim vermeyin. Gençlerimizin hayatını karartan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak, hepsinin tepelerine binecek, bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platformlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz."

Erdoğan, hayatında sigara ve alkol gibi bağımlılıkların asla olmadığını belirterek, "Evlatlarıma, torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam sizlere de aynı şekilde bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların kontrolsüz, başıbozuk ve pek çok tehditle dolu ikliminde evlatlarımızı yalnız ve sahipsiz bırakamayız." dedi.

Kim ne derse desin özgürlük bahanesiyle körpe dimağların işgal ve iğdiş edilmesine seyirci kalmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, 2025 Aile Yılı'nda dijital mecra oyun ve paylaşım platformları kaynaklı sorunlarla mücadelede de yeni tedbirleri devreye alacaklarını kaydetti.