KKTC’de enflasyon 38 ay sonra yüzde 50'nin altına geriledi.

Şubat ayında enflasyon aylık yüzde 2.16, yıllık yüzde 47.10 olarak açıklandı. İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon (Tüketici Fiyatları Endeksi) rakamlarını açıkladı.

Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2.16 artarken, yıllık bazda yüzde 47.10'a geriledi.

Yıllık enflasyon yüzde 46.09 olarak açıklanan Aralık 2021 enflasyonundan bu yana en düşük seviyeye indi.

Ocak ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 50,61 aylık bazda yüzde 2,02 olmuştu.

Türkiye'de şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 olarak hesaplanmıştı.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6.22 ile "eğitim" ana grubunda meydana geldi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 467 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 124 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

ZAM ŞAMPİYONU GAZETE

Bir önceki aya göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet, yüzde 50 ile gazete, yüzde ile 40.55 cep telefonu görüşme ücreti (kontörlü) ve yüzde 39.77 ile su faturası (belediye) oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise yüzde 28.98 ile taze bezelye, yüzde 27.95 ile kırmızı lahana ve yüzde 26.84 ile marul oldu.