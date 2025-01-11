İstatistik Kurumu'nun 4 aylık hayat pahalılığını 11.12 oranında açıklaması sonrası en düşük kamu maaşı 56 bin 79 TL olarak hesaplanırken, Cumhurbaşkanı maaşı ise 243 bin 204 TL olarak ortaya çıkıyor.
Hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması durumunda da asgari ücret 39 bin 180 TL olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 56 BİN TL’Yİ AŞTI
Kıbrıspostası tvye göre Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, en düşük memur maaşı 56 bin 79 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.
MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 151 BİN TL
Müsteşarlar, Ocak 2025 itibarıyla 151 bin 87 TL maaş alacak. Siyasi atama müdürlerinin maaşı ise 126 bin 395 TL’ye yükselecek.
EN YÜKSEK MAAŞI CUMHURBAŞKANI ALIYOR
En yüksek maaşı ise 243 bin 204 TL ile Cumhurbaşkanı alıyor. Milletvekilleri ise 211 bin 613 TL maaşla Cumhurbaşkanı maaşını takip ediyor.
KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALAN İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLİDEN YÜZDE 43 FAZLA MAAŞ ALACAK
Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, asgari ücretin 39 bin 180 TL olması bekleniyor. Buna göre, kamuda en düşük maaşı alan işçi asgari ücretliden yüzde 43 fazla maaş alacak.
|
Kamu Çalışanı
|
Ocak 2024
|
Mayıs 2024
|
Eylül 2024
|
Ocak 2025 (11.12)
|
İşçi
|
34 bin 430 TL
|
42 bin 342 TL
|
50 bin 467 TL
|
56 bin 79 TL
|
Memur
|
36 bin 870 TL
|
45 bin 343 TL
|
54 bin 44 TL
|
60 bin 54 TL
|
Yükseköğrenimli Memur
|
39 bin 975 TL
|
49 bin 161 TL
|
58 bin 595 TL
|
65 bin 111 TL
|
Öğretmen
|
42 bin 170 TL
|
51 bin 861 TL
|
61 bin 813 TL
|
68 bin 686 TL
|
Pratisyen Hekim
|
65 bin 959 TL
|
81 bin 116 TL
|
96 bin 683 TL
|
107 bin 434 TL
|
Uzman Hekim
|
76 bin 450 TL
|
94 bin 18 TL
|
112 bin 60 TL
|
124 bin 521 TL
|
Şube Amiri
|
57 bin 360 TL
|
70 bin 541 TL
|
84 bin 78 TL
|
93 bin 428 TL
|
Siyasi Atama Müdürü
|
77 bin 600 TL
|
95 bin 432 TL
|
113 bin 746 TL
|
126 bin 395 TL
|
Müsteşar
|
92 bin 760 TL
|
114 bin 76 TL
|
135 bin 967 TL
|
151 bin 87 TL
|
Milletvekili
|
129 bin 920 TL
|
159 bin 776 TL
|
190 bin 437 TL
|
211 bin 613 TL
|
Cumhurbaşkanı
|
149 bin 315 TL
|
183 bin 628 TL
|
218 bin 866 TL
|
243 bin 204 TL