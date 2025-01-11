İstatistik Kurumu'nun 4 aylık hayat pahalılığını 11.12 oranında açıklaması sonrası en düşük kamu maaşı 56 bin 79 TL olarak hesaplanırken, Cumhurbaşkanı maaşı ise 243 bin 204 TL olarak ortaya çıkıyor.

Hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması durumunda da asgari ücret 39 bin 180 TL olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 56 BİN TL’Yİ AŞTI

Kıbrıspostası tvye göre Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, en düşük memur maaşı 56 bin 79 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 151 BİN TL

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Müsteşarlar, Ocak 2025 itibarıyla 151 bin 87 TL maaş alacak. Siyasi atama müdürlerinin maaşı ise 126 bin 395 TL’ye yükselecek.

EN YÜKSEK MAAŞI CUMHURBAŞKANI ALIYOR

En yüksek maaşı ise 243 bin 204 TL ile Cumhurbaşkanı alıyor. Milletvekilleri ise 211 bin 613 TL maaşla Cumhurbaşkanı maaşını takip ediyor.

KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALAN İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLİDEN YÜZDE 43 FAZLA MAAŞ ALACAK

Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, asgari ücretin 39 bin 180 TL olması bekleniyor. Buna göre, kamuda en düşük maaşı alan işçi asgari ücretliden yüzde 43 fazla maaş alacak.

Kamu Çalışanı

Ocak 2024

Mayıs 2024

Eylül 2024

Ocak 2025 (11.12)

İşçi

34 bin 430 TL

42 bin 342 TL

50 bin 467 TL

56 bin 79 TL

Memur

36 bin 870 TL

45 bin 343 TL 

54 bin 44 TL

60 bin 54 TL

Yükseköğrenimli Memur

39 bin 975 TL 

49 bin 161 TL

58 bin 595 TL

65 bin 111 TL

Öğretmen

42 bin 170 TL 

51 bin 861 TL

61 bin 813 TL 

68 bin 686 TL

Pratisyen Hekim

65 bin 959 TL

81 bin 116 TL

96 bin 683 TL

107 bin 434 TL

Uzman Hekim

76 bin 450 TL

94 bin 18 TL

112 bin 60 TL

124 bin 521 TL

Şube Amiri

57 bin 360 TL

70 bin 541 TL

84 bin 78 TL

93 bin 428 TL

Siyasi Atama Müdürü

77 bin 600 TL

95 bin 432 TL

113 bin 746 TL

126 bin 395 TL

Müsteşar

92 bin 760 TL

114 bin 76 TL

135 bin 967 TL

151 bin 87 TL

Milletvekili

129 bin 920 TL

159 bin 776 TL

190 bin 437 TL

211 bin 613 TL

Cumhurbaşkanı

149 bin 315 TL

183 bin 628 TL

218 bin 866 TL

243 bin 204 TL