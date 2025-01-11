İstatistik Kurumu'nun 4 aylık hayat pahalılığını 11.12 oranında açıklaması sonrası en düşük kamu maaşı 56 bin 79 TL olarak hesaplanırken, Cumhurbaşkanı maaşı ise 243 bin 204 TL olarak ortaya çıkıyor.

Hayat pahalılığının asgari ücrete yansıtılması durumunda da asgari ücret 39 bin 180 TL olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 56 BİN TL’Yİ AŞTI

Kıbrıspostası tvye göre Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, en düşük memur maaşı 56 bin 79 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

MÜSTEŞARLARIN BAŞLANGIÇ MAAŞLARI 151 BİN TL

Müsteşarlar, Ocak 2025 itibarıyla 151 bin 87 TL maaş alacak. Siyasi atama müdürlerinin maaşı ise 126 bin 395 TL’ye yükselecek.

EN YÜKSEK MAAŞI CUMHURBAŞKANI ALIYOR

En yüksek maaşı ise 243 bin 204 TL ile Cumhurbaşkanı alıyor. Milletvekilleri ise 211 bin 613 TL maaşla Cumhurbaşkanı maaşını takip ediyor.

KAMUDA EN DÜŞÜK MAAŞI ALAN İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLİDEN YÜZDE 43 FAZLA MAAŞ ALACAK

Ocak 2025'te açıklanan yüzde 11.12 oranına göre, asgari ücretin 39 bin 180 TL olması bekleniyor. Buna göre, kamuda en düşük maaşı alan işçi asgari ücretliden yüzde 43 fazla maaş alacak.