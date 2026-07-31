Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos’un adadaki Türk varlığının kökleşmesinin, Kıbrıs Türk halkının vatanına ve bayrağına sahip çıkma iradesiyle bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Üstel, 1 Ağustos dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun." dedi.

Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihindeki üç büyük dönüm noktasını aynı günde buluşturan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı büyük bir gururla kutladıklarını kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Adadaki Türk varlığını ve yönetimini başlatan 1571 Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yılını, direnişimizin simgesi haline gelen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1958 yılındaki fiili kuruluşunun 68’inci yılını ve 1976 yılında TMT ruhuyla kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 50’nci yılını gururla idrak ediyoruz.”

“Bu anlamlı tarih; Kıbrıs’taki Türk varlığının kökleşmesinin, halkımızın vatanına ve bayrağına sahip çıkma iradesinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesidir.” diyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendisini bu topraklardan silmek isteyenlere karşı hiçbir zaman boyun eğmediğini söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında kenetlenerek vatanını, kimliğini ve geleceğini canı pahasına savunduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, mücahitlerin cesareti, aziz şehitlerin fedakarlığı ve Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteği sayesinde Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğunu ve kendi devletini kurduğunu belirtti.

“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kutlu mirasını devralan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, yarım asırdır bayrağımızın gölgesinde, halkımızın huzurunun, güvenliğinin ve egemenliğinin sarsılmaz teminatı olarak görev yapıyor.” diyen Üstel, "Bize düşen görev, büyük bedeller ödenerek vatan yapılan bu topraklara, bağımsızlığa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza kadar sahip çıkmaktır." ifadelerine yer verdi.

Aziz şehitleri rahmet, kahraman gazileri, mücahitleri ve mukavemetçileri minnet ve saygıyla andıklarını kaydeden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Her daim yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.”