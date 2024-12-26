Meteoroloji Dairesi tarafından dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında kaydettiği yağış miktarlarına göre, metrekareye Dipkarpaz 34, Sandallar 25, Ercan, Çamlıbel ve Mehmetcik 23, Girne ve Zaferburnu 18, Lapta, Gazimağusa, Zümrütköy ve Devlet Üretme Çiftliği 17, Yeşilırmak, Kalkanlı, Lefke, Lefkoşa ve İskele 16, Yenierenköy 15, Akıncılar ve Alsancak 14, Değirmenlik ve Bostancı 13, Alevkaya, Karaoğlanoğlu, Ziyamet, Balıkesir ve Kozanköy 12 kilogram yağış aldı.

Diğer bölgelerde 12 kg'ın altında yağış meydana geldi.