Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmanın devamı niteliğinde olan “Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçen ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında; gelişmelerden ne şekilde etkilendiğini de gözlemleyen” çalışmanın ikinci bölümü yayımlandı

Aralık 2024 döneminde 500 kişi ile yüz yüze anket şeklinde yapılan çalışmaya göre ekonomik kötümserlik artışta.

Anket sonuçları şöyle:

Ankete katılanların yüzde 58.91’i 2 sene içerisinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını, yüzde 26.11’i ise ayni kalacağını belirtti. Sadece yüzde 14.98 oranında bir kesim kendi ekonomik durumunun gelecekte daha iyi olacağını düşünüyor. Eylül 2024 döneminde kötümserlerin oranı yüzde 52.6 idi.

Ankete katılanların yüzde 68.24’ü ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha kötü olacağı, yüzde 20.44’ü ise ayni kalacağı beklentisini dile getirdi.

Ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 11.23’tür. Geçtiğimiz dönemde kötümser olanların oranı yüzde 61.32 idi.

Ankete katılanların yüzde 63.93’ü mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 72.75’i hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 63.92’si taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılı.

Ankete katılanların yüzde 71.35’i sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılı.