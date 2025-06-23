Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8. sınıflara için düzenlediği, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi (20 TFL) yerleştirme sınavı sonuçlarında rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Da Vinci’li öğrencilerden

BEAL-IGCSE 1’incisi ve KKTC ŞAMPİYONU KEMAL KONDOZ

KKTC 2.CİLERİNDEN VE BEAL - IGCSE 2.Sİ DORUK SÖNMEZ

KKTC 2.CİLERİNDEN BEAL - ALP 1.Sİ SUDE NAZ DUMAN

KKTC 3.SÜ VE BEAL - ALP 2.Sİ ENNUR BUSE ÖLMEZ

KKTC 4.SÜ BEAL ALP 3.SÜ NİLSU DEMİRKOL

KKTC 5.Sİ BEAL ALP 4.SÜ MASAL KIRAL

KKTC 6.SI BEAL ALP 5.Sİ ECRİN DOLĞUN

KKTC 8.LERİ BEAL ALP 6.LARI LEYLİ SHOHRATOVA YUSUF BOZTEMİR

KKTC 9.LARI BEAL ALP 7.LERİ AZRA DERİN SÖYLEMEZ YİĞİT ÇINAR AKIŞ

KKTC 10.LARI BEAL ALP 8.LERİ ELİF BORAN YİĞİT UZUN

KKTC 10.LARI BEAL IGCSE 8.LERİ MİLHAN ARGIN

Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezi ile hedefledikleri başarıya ulaştı.

BEAL ve 20 TFL giriş sınavı sonuçlarına göre; BEAL-ALP’de10 da 15, BEAL-IGCSE’de ilk 10’da 7, 20 TFL’de ilk 10 da 14 olmak üzere DA VİNCİ ile hazırlanan öğrenciler hedefledikleri programlara yerleşti. Direktör Güren Koral, eğitimdeki 12. Yılında kaliteyi her yıl biraz daha arttırmak ve elde ettikleri başarının, eğitimde vizyon aldıkları çağdaş ve özverili çalışmanın 2024-2025 Eğitim öğretim yılında BEAL-20 TFL Yerleştirme Sınavında kazanan öğrencileri göz önünde bulunduğunda bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Koral, kurulduğu günden bu yana yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda ahlaki değerlere ve disipline ve bireysel gelişime de önem vererek eğitimde fark yaratmayı başardığını vurgulayarak adını dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo Da Vinci’den alan kurumumuz, onun ilim araştırma ve merak dolu vizyonunu örnek alarak öğrencilerine çağın gereklerine uygun bir eğitim sunmakta olduğunu belirtmiştir. Koral sözlerine şöyle devam etti: Bizler; yöneticisiyle, öğretmenleriyle, çalışanlarıyla, öğrencileriyle ve özellikle de velileriyle büyük bir aileyiz. Bu başarıyı kurum olarak sürekli yenilenen, özveri ile çalışan, uzman öğretmen kadromuz ile Da Vinci ailesine mensup diğer çalışma arkadaşlarımızla uyumlu çalışmaya borçluyuz. Bugün sınav sonuçlarından çıkan bu veriler hem bunun ispatı hem de Da Vinci ailesinin öğrencileriyle arasındaki uyumun ve sevgi bağının göstergesidir.

Bir toplumun gelişmesinde rol almış olmaktan gurur duyduklarını ve bu gelişmede Da Vinci Bilim ve Sanat Merkezinin büyük bir payının olduğunu ve bununla gurur duyduklarını dile getirdi.

“İYİ GELECEK, İYİ BİR EĞİTİMLE GELECEK!”

Lefkoşa Şube Müdürü İ. Şahin, bu zorlu süreçte özverili gayretleriyle bu başarının mimarı olan öğrencileri, aileleri ve eğitmen arkadaşlarını kutladı. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi bu yıl da elde edilen üstün başarının tesadüfen oluşmadığını belirtti. Aileler, öğrenciler ve tüm Da Vinci ailesinin birlikte yarattıkları güven ortamında birbirleriyle uyumlu çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayan Şahin, bu yıl elde ettikleri üstün başarı ile kurum olarak başarı geleneğini sürdürmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Şahin, yerleştirme sınavının sonuçlarına göre “İyi Gelecek, İyi Bir Eğitimle Gelecek” sloganıyla 12 yıldır hizmet veren Da Vinci Bilim ve Sanat BEAL ve 20 TFL giriş sınavı sonuçlarına göre; BEAL ve 20 TFL giriş sınavı sonuçlarına göre; BEAL-ALP’de10 da 15, BEAL-IGCSE’de ilk 10’da 7 , 20 TFL’de ilk 10 da 14 olmak üzere DA VİNCİ ile hazırlanan öğrenciler hedefledikleri programlara yerleşti

‘’DÜŞ 7 KEZ KALK 8!’’

Rehber öğretmen Mehmet Çelik öğrencilerin, sadece bir sınavı geçmediklerini; sabır, çalışkanlığınızla ve kararlılıkla hayata dair çok önemli bir adım attıklarını ve bu başarı, zekâları kadar, planlı ve disiplinli çalışmanızın da bir göstergesi olduğunu dile getirdi. Bu yolculukta gençlerin yorulduklarını, vazgeçmek istedikleri anlar olduğunu fakat yılmadıklarını dile getirdi. Çünkü öğrencilerin sadece okullara değil, hayata hazırlandıklarını belirtti. Unutmayın, hayat sizden hep en iyisi olmanızı değil; tutkunuzu, gayretinizi ve sabrınızı göstermeyi istediğini ve gerçek başarının bu olduğunu dile getirdi. Son olarak Bir Japon atasözü ile konuşmasını bitirdi. "Düş yedi kez, kalk sekiz." Hayat tam da budur. Bu bir son değil, sadece güzel bir başlangıç. Bu yüzden bugünkü disiplininizi, azminizi ve kararlılığınızı geleceğe taşımanızdır. Unutmayın, başarı kısa bir koşu değil, uzun bir maraton olduğunu belirtti. Lefkoşa Şube Müdürü İ. Şahin ile öğretmen ve çalışanlarının da yer aldığı tanıtım toplantısı, Güren Koral’ın konuşmasının ardından öğrencilerin birbirlerini kutlamaları ve toplu anı fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.