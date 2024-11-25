Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cenk A. Özfuttu, Buse Bağrıkara

Çetinkaya: Türkkan, Ahmet Hatay, Yusuf, Kadir, Recep, Ahmet Kara (Ahmet Can), Muammer Tip, Yasin (Hamit), Cemal(Aşkın), Moussa Traore (Ali Nazlıoğlu), Ussumane Djabi.

C. B. Gençlik Gücü: Kemal, Necati (Fofana), Ahmet, Mustafa, İbrahim H. Karadal (Dk.85 Mert), Abu Dumbuya, İbrahim Köse (Ali Akbulut), Hasan Akkuyu, Oumar Diouf, Ali Öztürk, Arif Uysal

Goller: Dk.4 Cemal Şevket Kurt, Dk.36 Yusuf Kondozİ Dk.58 Ussumane Djabi, Dk.83 (P) Moussa Traore (Çetinkaya) – Dk.63 Oumar Diouf, Dk.84 Hasan Akkuyu (C. B. Gençlik Gücü)

AKSA Süper Lig’in 10’uncu haftasında iki Lefkoşa ekibi, Çetinkaya ile China Bazaar Gençlik Gücü karşılaştı.

Atatürk Stadı’nda yer alan derbiden galibiyetle ayrılan taraf 4-2’lik skorla Çetinkaya oldu.

4’üncü dakikada gelişen Çetinkaya atağında sağ kanattan Yasin’in ortası ile buluşan Cemal Şevket Kurt, ceza alanı içinde rakibini geçerek yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

36’ncı dakikada Çetinkaya köşe atışında kafa ile topu ağlara gönderen Yusuf Kondoz, skoru 2-0 yaptı.

58’inci dakikada gelişen Çetinkaya atağında ara pası ile savunma arkasına sarkan Djabi, yerden düzgün bir vuruşla skoru 3-0 yaptı.

63’üncü dakikada Arif Uysal’ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf, düzgün bir vuruşla skoru 3-1’e getirdi.

82’nci dakikada Recep’in soldan ortasına müdahale etmek isterken top İbrahim Karadal’ın eline vurunca penaltı kararı çıktı. Moussa Traore atışı gole çevirerek skoru 4-1 yaptı.

84’üncü dakikada Hasan Akkuyu ceza alanı dışından şık bir vuruşla skoru 4-2’ye taşıdı.

Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi 4-2’lik skorla Çetinkaya kazandı. Puanını 15 yapan Çetinkaya, gelecek hafta Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. 13 puanda kalan Gençlik Gücü ise Mesarya’yı konuk edecek.