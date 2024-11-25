Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler:Utku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Arif Malek

DND L. G. Birliği: Hamit, Mehmet Ali Aylanç, Ali, Galip Orcan, Emir, Abdulaziz (Sylla),Gabriel Bawa, Berk Kaya, Barın (Bülent), Malik(Mücahit), Yann R. Toualy

Doğan T. Birliği: Dursun, Koral (Salih),Macdonald Niba, Farouk Dadzie(Emin), Emre Soytürk, Tunahan, Arda (Selim), Tunç, (Kaan), Ali, Gime Toure, Billy Michael,

Goller: Dk.39 Abdulaziz Köse, Dk.45 Yann Toualy (DND L. G. Birliği) – Dk.14 Billy Michael, Dk.51 Macdonald Niba (DTB)

AKSA Süper Lig’in 10’uncu hafta karşılaşmasında DND Larnaka Gençler Birliği ile Doğan Türk Birliği karşılaştı.

İskele, Cumhuriyet Stadı’nda oynana karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta Lefke karşısında ligdeki ilk yenilgisini alan Doğan Türk Birliği, zirve yarışında bir kayıp da İskele’de yaşamış oldu.

Mücadelede Gençler Birliği’nin gollerini 39’uncu dakikada Abdulaziz Köse ve 45’inci dakikada Yann Toualy kaydetti. Doğan Türk Birliği’nin golleri 14’üncü dakikada Billy Michael ile 51’inci dakikada Macdonald Niba’dan geldi.

Bu sonuçla Gençler Birliği 9, Doğan Türk Birliği 21 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta DND Larnaka Gençler Birliği, Gönyeli’ye konuk olacak. Doğan Türk Birliği ise Göçmenköy’ü konuk edecek.