Trafik Dairesi Müdürlüğü, “AA---E” serisi plaka başvurularının 21 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.

Trafik Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kayıt işlemleri hazır olan ve açık artırmaya katılmak isteyen araç sahipleri veya motorlu araç satıcıları, tüm evrakları ile birlikte AA---E serisine 21/08/2025 tarihinde saat 17.00’ye kadar özel seçilmiş plaka için başvuru yapabileceklerdir” denildi.

Açıklamada, herhangi bir plaka için birden fazla başvuru olması halinde 21 Ağustos tarihinde açıklanacak saatlerde 22 Ağustos tarihinde açık arttırma yapılacağı kaydedildi.