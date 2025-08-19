Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA Teknofest Takımı, İstanbul’da yapılacak olan Teknofest 2025’e davet edildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Teknofest Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda ilk 65 takım arasına yükselerek davet alan ASHINA takımının, daha önce Teknofest Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda birincilik ödülünü elde ettiği kaydedildi.

ASELSAN paydaşlığında 52 ana kategori düzenlenecek olan yarışmanın, Teknofest’in en kapsamlı kategorilerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, ASHINA takımının DAÜ ve KKTC’yi başarıyla temsil etmeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, otonom çalışan ve hedef algılama özelliğine sahip bir hava savunma sistemi geliştiren ASHINA takımı tarafından geliştirilen sistemin, ülke güvenliğini sağlamak için önemli bir rol üstleneceği ve gelecekte dron gibi hava hedeflerine karşı kullanılabileceği ifade edildi.