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Son bir haftada 66 trafik kazası, 18 yaralı

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Son bir haftada 66 trafik kazası, 18 yaralı
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21 – 27 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 66 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 18 kişi yaralandı.


Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 116 bin TL olduğu kaydedildi.



Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 22, Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt 6 ve İskele 6 olarak açıklandı.
 
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