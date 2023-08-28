Son bir haftada 66 trafik kazası, 18 yaralı

21 – 27 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 66 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 18 kişi yaralandı.
Polis açıklamasında, kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 116 bin TL olduğu kaydedildi.
Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 22, Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt 6 ve İskele 6 olarak açıklandı.
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